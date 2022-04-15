Москва, , 14:34 — REGNUM МегаФон сделает сервис START основным видеосервисом для своих клиентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 15 апреля в пресс-службе компании.

Поглощение Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Как говорится в сообщении, START поглотит видео-маркетплейс «МегаФон ТВ». После слияния в 2022 году платформа предложит пользователям более 24 премьер собственного производства, а также популярные фильмы и сериалы от российских и зарубежных производителей, в том числе широкий каталог детского контента.

ИА REGNUM напоминает, что МегаФон стала акционером START в 2020 году. Компания владеет 50% акций.

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