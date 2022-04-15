Иерусалим, , 14:33 — REGNUM В ходе столкновений с израильскими силами безопасности на территории мечети Аль-Акса пострадали свыше 110 палестинцев. Об этом 15 апреля сообщает Красный полумесяц Палестины.

Мечеть Эль-Акса, Иерусалим Andrew Shiva

«Более 117 палестинцев пострадали сегодня в столкновениях с израильской полицией в мечети Аль-Акса», — говорится в сообщении и уточняется, что все пострадавшие были доставлены в больницу в Иерусалиме.

Также, по данным СМИ Палестины, полиция Израиля арестовала около мечети Аль-Акса порядка 80 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани позвонил руководству двух крупнейших политических сил на территории Палестины.