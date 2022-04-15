Москва, , 14:33 — REGNUM Перевод платежей за российский газ в рублёвый эквивалент вызван объективными причинами. Об этом написал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика».

Александр Новак Kremlin.ru

«Подчеркну, что перевод платежей за газ в национальную валюту с российской стороны логичен и вызван объективными причинами — желанием со 100-процентной гарантией получить оплату за поставленный товар. Такую уверенность России дает предложенная нами схема расчетов в отличие от действующей до недавнего времени», — отметил Новак.

По его словам, для покупателей российского газа за рубли условия остаются максимально комфортными: «С переводом расчетов за газ в рубли уже согласились несколько покупателей, ждем решения от остальных импортеров».