Самара, , 14:36 — REGNUM Сотрудников полиции заподозрили в получении незаконного денежного вознаграждения в Самаре. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, во время патрулирования в Промышленном районе города фигуранты уголовного дела заметили мужчину, которого заподозрили в осуществлении «закладок» наркотиков.

В материалах дела указано, что во время личного осмотра при подозреваемом были обнаружены свертки, в которых предположительно лежали запрещенные вещества, поэтому фигуранты уголовного дела проследовали с подозреваемым на служебном автотранспортном средстве в сторону отдела полиции.

«В целях не привлечения к ответственности за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств мужчина предложил в качестве взятки незаконное денежное вознаграждение, на что получил согласие. После чего сотрудникам полиции были переданы денежные средства в размере не менее 700 тысяч рублей за совершение заведомо незаконного бездействия», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки. Расследование уголовного дела продолжается.

Сообщается, что в случае установления вины сотрудников, их уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, они понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.