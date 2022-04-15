В Пензенской области пополнился список региональных наград
Пенза, 15 апреля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Перечень региональных наград дополнен званием «Заслуженный деятель науки Пензенской области». Соответствующую инициативу губернатора Олега Мельниченко 15 апреля поддержали депутаты Законодательного Собрания.
Региональная награда утверждена как знак признания заслуг выдающихся ученых в разработке приоритетных направлений техники и науки, внедрении и эффективном использовании изобретений в производстве.
Почетным званием также может быть отмечено участие в создании научных межотраслевых школ, организация научно-исследовательской работы в вузах c привлечением студентов, аспирантов и молодых ученых.
Присвоить звание «Заслуженный деятель науки Пензенской области» могут только при наличии ученой степени доктора наук, стаж научной деятельности должен быть не менее 10 лет.
Всего в Пензенской области учреждено 26 почетных званий.
Ранее ИА REGNUM сообщало, в 2021 году в Пензенской области был утвержден памятный знак «Сурский рубеж», который утвержден вручается жителям, проявившим самоотверженность при строительстве оборонительной стратегической линии на территории Пензенской области в 1941—1942 годах и возрождении экономики в послевоенные годы (с 1945 по 1956 годы).
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