Париж, 15 апреля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен считает, что может «выиграть эти президентские выборы», передает BFM TV.

Global Panorama Марин ле Пен

«У нас есть возможность выйти из системы, которой 30 лет, это нормально, что эта система стремится защищаться, в том числе и самым жестоким образом», — заявила Марин Ле Пен, добавив, что остается «спокойной».

«Это укрепляет меня в мысли, что я могу победить на президентских выборах, потому что жестокость, которая проявляется в отношении меня, пропорциональна моим шансам на победу на этих выборах», — продолжила Марин Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, размер заработной платы, которую получил генеральный директор корпорации Stellantis Карлос Таварес, вызвал волну возмущения во Франции.