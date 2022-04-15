Вашингтон, , 16:15 — REGNUM Представлен тизер нового сезона американского сериала «Хитрости». Об этом пишет портал MyShows 15 апреля.

Кадр из второго сезона сериала «Хитрости» Скриншот YouTube

Продолжение проекта расскажет о турне некогда популярной комедиантки Деборы Вэнс (Джин Смарт) и её помощницы Эйвы (Ханна Айнбайндер). Премьера второго сезона намечена на 12 мая 2022 года на HBO Max.

Напомним, что выход первого сезона «Хитростей» состоялся весной 2021 года. Позднее сериал удостоился «Золотого глобуса», а также ряда других премий.

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