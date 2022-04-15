Ярославль, , 14:32 — REGNUM Глава Ярославской области Михаил Евраев пригласил ярославцев проголосовать за объекты благоустройства на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Михаил Евраев Yarregion.ru

Онлайн голосование стартовало 15 апреля 2022 года. Оно проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

«Для нас важно, чтобы сами жители определили приоритеты, какие общественные территории необходимо отремонтировать и привести в порядок в первую очередь. Это может быть благоустройство улицы, сквера, набережной. Поэтому приглашаю всех высказать свое мнение. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, внесем в план благоустройства на следующий год», — сказал Михаил Евраев.

В голосовании примут участие общественные территории Ярославля, Ростова, Углича, Переславля-Залесского, Рыбинска, Тутаева и посёлка Песочное в Рыбинском районе. Всего жителям предлагают около 20 объектов. Результаты опубликуют на портале 76. gorodsreda. ru после завершения голосования, которое продлится до 30 мая.