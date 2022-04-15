Ярославль, 15 апреля 2022, 14:32 — REGNUM Глава Ярославской области Михаил Евраев пригласил ярославцев проголосовать за объекты благоустройства на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Онлайн голосование стартовало 15 апреля 2022 года. Оно проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
В голосовании примут участие общественные территории Ярославля, Ростова, Углича, Переславля-Залесского, Рыбинска, Тутаева и посёлка Песочное в Рыбинском районе. Всего жителям предлагают около 20 объектов. Результаты опубликуют на портале 76. gorodsreda. ru после завершения голосования, которое продлится до 30 мая.
Справка: С 2017 года в Ярославской области по федеральному проекту благоустроено 825 территорий: 565 дворов и 260 городских пространств. В 2021 году в голосовании за объекты благоустройства приняли участие более 100 тысяч жителей региона. С учетом результатов отбора в этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в муниципальных образованиях будет обновлено 135 пространств, в том числе 94 двора и 41 общественная территория.