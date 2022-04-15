Москва, 15 апреля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Рубль будет наращивать свою роль в международных обменах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что рубль перестал быть свободно конвертируемой валютой.

Pixabay.com Доллары

«Относительно статуса рубля как свободно конвертируемой валюты сначала надо договориться о терминах. В строгом понимании слова СКВ – это валюта для международных расчётов, на мировом рынке обладающая наивысшей ликвидностью. Был ли рубль таковой валютой? Очень спорно, – сказал Ковригин. — Да, на валютном рынке транзакции с рублями осуществлять было можно без особых потерь – ликвидность была. С наличностью сложнее – поменять рубль как сейчас, так и раньше в западных странах трудно. Поэтому в полном смысле слова рубль и не был СКВ. Да, сейчас ликвидность рубля на международном рынке уменьшилась. Далеко не все страны заинтересованы во вложении в российскую национальную валюту. Однако для российской экономики это не является трагедией».

Ковригин заявил, что рубль будет усиливать свою роль в международных обменах – политика российских властей сейчас этому способствует.

«Принудительный перевод расчётов на рубли за газ, даже если и частично осуществится, будет означать резкое повышение востребованности российской национальной валюты в мире», – сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что постепенное растущее недоверие к доллару позитивно скажется на авторитете рубля.