Москва, , 14:25 — REGNUM Несмотря на санкции иностранные специалисты с высокой квалификацией стремятся работать в Москве. Об этом 15 апреля заявил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

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По его словам, в первом квартале 2022 года в Москве было выдано 3 864 разрешений на работу иностранным гражданам, из них 3 268 или 84,6% разрешений было выдано высококвалифицированным специалистам.

«По сравнению с допандемийным периодом января-марта 2020 года число разрешений на работу, выданных в Москве иностранным высококвалифицированным специалистам, увеличилось на 2,5%. В 2021 на Москву приходилось более 46% выданных разрешений на работу иностранным высококвалифицированным специалистам, работающим в России», — сказал Пуртов.

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