Москва, , 14:28 — REGNUM На Земле живут более десяти тысяч видов птиц, и каждый из них отличается уникальными характеристиками, свойствами организма, повадками.

Книга Kranich17

Мы видим их каждый день, но практически не замечаем. А ведь в их жизни тоже происходит много интересного, скрытого от человеческих глаз.

Представляем подборку увлекательных книг о птицах, которые точно понравятся всем, кто интересуется жизнью пернатых и любит узнавать необычные факты обо всем.

Каково быть птицей: о полетах и гнездовании, кормлении и пении. Как и чем живут самые известные птицы на земле

Каково быть птицей: о полетах и гнездовании, кормлении и пении. Как и чем живут самые известные птицы на земле © Издательство БОМБОРА

Самая «свежая» книга о птицах — новинка от орнитолога Дэвида Аллена Сибли.

В этой занимательной энциклопедии Сибли собрал факты о десятках видов птиц, их особенностях и, повадках.

Вас ждет краткий обзор эволюции птиц и их анатомии, подробные статьи о разных птицах — от снегирей до бакланов, дополненные авторскими иллюстрациями.

О чем поют птицы. Записки орнитолога о самых удивительных созданиях планеты

О чем поют птицы. Записки орнитолога о самых удивительных созданиях планеты © Издательство БОМБОРА

Знаете ли вы, что японским синицам важен порядок «слов» во время общения? Или что стрижи умеют спать на лету?

Книга орнитолога Грегуара Лоиса расскажет о самых необычных и удивительных фактах о птицах. А еще о том, как мы сами, того не желая, разрушаем их привычный мир и ставим невероятные виды под угрозу исчезновения.

Рассказывая с любовью и юмором о том, кто же такие птицы и как они живут, Лоис страстно призывает всех уважительно относиться к живому миру вокруг нас. Иначе птицы исчезнут навсегда, оставив нам лишь «безмолвную весну».

Удивительная философия птиц. Как ласточки относятся к смерти, горлицы сохраняют романтику в отношениях, а утки спасаются от стресса

Удивительная философия птиц. Как ласточки относятся к смерти, горлицы сохраняют романтику в отношениях, а утки спасаются от стресса © Издательство БОМБОРА

Чему могут научить нас птицы? Например, искусству жить более уважительно к нашим ритмам – и более глубоко.

Филипп Дж. Дюбуа и Элиз Руссо, провели много времени, наблюдая за птицами в их естественной среде обитания, и выяснили, что у человека и птицы много общего. В своем мировом бестселлере «Удивительная философия птиц» они делятся своими наблюдениями и призывают прислушаться к урокам мудрости, преподанным самой природой: вас ждут тридцать маленьких уроков мудрости, вдохновленных жизнью птиц.

Ящерица не птица. Истории отчаянного ветеринара о самых экзотических пациентах

Ящерица не птица. Истории отчаянного ветеринара о самых экзотических пациентах © Издательство БОМБОРА

Черепаха со стразами, хорек, который «спалил» неверного мужа, агама Вася, который стал мамой… Ветеринарный врач с 15-летним стажем, один из ведущих телепередачи «Кто в доме хозяин» Максим Щугорев видел и не такое. А сколько историй про пернатых он может рассказать!

В книге «Ящерица не птица» он собрал удивительные истории из личной практики, яркие и забавные эпизоды из реальной жизни владельцев домашних животных — от котят до попугаев и пингвинов. Кроме забавных и увлекательных фактов о жизни экзотических животных и птиц, вы найдете в книге также советы по выбору домашних питомцев, их содержанию и уходу.

Дарвин в городе: как эволюция продолжается в городских джунглях

Дарвин в городе: как эволюция продолжается в городских джунглях © Издательство БОМБОРА

Города растут и меняются, а вместе с ними меняются даже самые обычные животные и растения: в метро появляются разные виды комаров, воробьи несут в гнезда окурки для борьбы с клещами, а семена растений путешествуют по всему миру вместе с товарами и пассажирами самолетов.

Новая книга голландского биолога Менно Схилтхёйзена «Дарвин в городе» позволяет нам глубже заглянуть в мир птиц, который существует прямо у нас под носом… Точнее, над головами. И понять, как мы сами, создавая комфортную среду для себя, создаем новые условия и ниши для животных и птиц, обитающих с нами по соседству.