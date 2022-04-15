Сыктывкар, , 14:23 — REGNUM В Коми похоронили сержанта Владимира Новикова, погибшего на Украине в ходе военной спецоперации. В церемонии прощания принял глава республики Владимир Уйба.

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«Огромное горе и беда пришла на нашу землю и в наши дома. Но я хочу сказать, что погибают наши ребята за правое дело. Также, как наши деды и прадеды погибали в борьбе с фашистами […] Володя родился и вырос в большой семье. Сегодня я сказал слова благодарности и признательности его родителям за то, что они воспитали настоящего воина и настоящего патриота. Подвиг героев бессмертен, потому что они отдали жизнь за нас и будущее наших детей. Наша зада передать эту светлую память будущим потомкам», — заявил Уйба в видеобращении, опубликованном на его странице «Вконтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, последний раз минобороны РФ сообщало и количестве погибших на Украине 25 марта. На тот момент число потерь составляло 1351.