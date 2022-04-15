Белград, , 14:35 — REGNUM Переговоры о заключении нового долгосрочного контракта на поставки газа между Москвой и Белградом прежде всего являются коммерческим вопросом, и поэтому сложно прогнозировать их результат. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко 15 апреля в интервью сербскому изданию Kurir.

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Так посол ответил на вопрос корреспондента издания, нужно ли Сербии беспокоиться по поводу поставок российского газа.

«Россия беспрерывно снабжает газом европейский рынок, и это продолжается уже более 50 лет. В Сербии в 2021 году создана новая инфраструктура для поставок, которая обеспечивает не только потребности страны в этом экологичном топливе, но и доход от его транзита в Венгрию», — напомнил российский дипломат.

По словам Боцан-Харченко, главное, что обе стороны настроены на достижение договоренностей на взаимовыгодных условиях.

Напомним, что 6 апреля состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с его сербским коллегой Александром Вучичем. Собеседники констатировали, что долгосрочный договор о продаже газа в Сербию заканчивается 31 мая текущего года, и поэтому нужно как можно скорее начать переговоры о стоимости, объёмах и других параметрах поставок газа.