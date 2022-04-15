Бернли, Великобритания, 15 апреля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Бёрнли» отправил в отставку главного тренера Шона Дайча. Об этом 15 апреля сообщается на сайте клуба.

Dokaball.com Футбол

Отмечается, что Дайч уволен в связи с неудовлетворительными результатами команды в нынешнем сезоне. Вместе с ним в отставку отправлен весь тренерский штаб.

Дайч возглавлял команду более девяти лет. Под его руководством команда дважды выходила в премьер-лигу, а также впервые за 50 лет пробилась в еврокубки – в сезоне-2018/19 «Бёрнли» играл в Лиге Европы.

В нынешнем розыгрыше «Бёрнли» набрал 24 очка в 30 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ) и занимает 18-е место в турнирной таблице. Команда находится в зоне вылета.