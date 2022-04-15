Лос-Анджелес, США, , 14:22 — REGNUM Опубликован новый постер фильма «Мир юрского периода: Господство» с Крисом Праттом в главной роли. Изображение появилось в телеграм-канале сервиса «Кинопоиск» 15 апреля.

Постер фильма Мир Юрского периода 2 Universal Pictures International

исходя из постера, в шестой части франшизы помимо Пратта к своим ролям вернутся Брайс Даллас Ховард и Омар Си. В картине также появятся актёры из оригинального фильма «Парк юрского периода» Сэм Нилл, Лора Дерн и Джефф Голдблюм.

Постер «Мир юрского периода: Господство» Скриншот из телеграм-канала «Кинопоиска»

Добавим, что съёмки киноленты «Мир юрского периода: Господство» уже завершены. Премьера назначена на 10 июня 2022 года.

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