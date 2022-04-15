Лос-Анджелес, США, 15 апреля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Опубликован новый постер фильма «Мир юрского периода: Господство» с Крисом Праттом в главной роли. Изображение появилось в телеграм-канале сервиса «Кинопоиск» 15 апреля.

Universal Pictures International Постер фильма Мир Юрского периода 2

исходя из постера, в шестой части франшизы помимо Пратта к своим ролям вернутся Брайс Даллас Ховард и Омар Си. В картине также появятся актёры из оригинального фильма «Парк юрского периода» Сэм Нилл, Лора Дерн и Джефф Голдблюм.

Скриншот из телеграм-канала «Кинопоиска» Постер «Мир юрского периода: Господство»

Добавим, что съёмки киноленты «Мир юрского периода: Господство» уже завершены. Премьера назначена на 10 июня 2022 года.