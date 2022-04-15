* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:21 — REGNUM Маулави Фасихуддин, начальник штаба армии Исламского Эмирата, Хаджи Мали Хан, заместитель начальника штаба, маулави Мансур, командующий авиацией, и мулла Фазель, заместитель министра обороны, отправились в афганскую провинцию Тахар. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International со ссылкой на источники.

Террорист Иван Шилов © ИА REGNUM

Предположительно, цель поездки — начать крупномасштабную операцию против Фронта сопротивления.

Также сообщается, что после эскалации атак Фронта национального сопротивления на севере Афганистана, четыре высокопоставленных военных чиновника «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отправились в Тахар для организации отражения атак сил фронта.

Ранее источники сообщили Afghanistan International, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перебросили войска из провинций Тахар и Бадахшан в провинцию Баглан.

По словам источника, 14 апреля бои начались в местности Хаваш, но из-за перебоев в работе телекоммуникационных сетей в уезде Хост-ва-Ференг никакой дополнительной информации получить не удалось. Собеседник добавил, что со вчерашнего дня талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали повальные обыски в уездах Фархар и Варсадж провинции Тахар с целью выявления бойцов Фронта сопротивления.

В провинции Баглан, особенно в уезде Андараб, за последний месяц произошло несколько боестолкновений между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронтом национального сопротивления.

Согласно видео, опубликованному Фронтом сопротивления, по меньшей мере восемь членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в недавних боях в Андарабе.