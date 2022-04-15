Тула, , 14:20 — REGNUM Народный артист РСФСР, известный актёр Борис Заволокин скончался в Туле, об этом сообщили в управлении пресс-службы правительства региона.

Борис Заволокин https://tuldramteatr.ru/

Соболезнования в связи с кончиной актёра театра и кино, Народного артиста РСФСР, Почетного гражданина Тульской области выразил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

«Борис Федорович был открытым и доброжелательным человеком, блистательным актером. Всю свою жизнь он сохранял безграничную преданность любимому делу и высоким идеалам служения искусству. Это невосполнимая утрата для тульского края и всей российской культуры. Добрую память о Борисе Федоровиче мы навсегда сохраним в наших сердцах», — сказал Дюмин.

Борис Заволокин родился 26 июля 1939 года в Туле, в Тульском академическом театре драмы работал с конца 1980-х годов. Сыграл роли в ряде советских фильмах «Прости-прощай», «Пётр Рябинкин» и в других. В Туле играл в спектаклях «Кони привередливые», «Машенька», «За двумя зайцами», «Сказ о тульском Левше», «Пиковый валет» и многих других. Прощание с актёром, уточнили в Тульском драмтеатре, состоится 18 апреля.