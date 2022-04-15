Москва, 15 апреля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Жена украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что ей поступали угрозы убийством.

Omcf.org.ua Оксана Марченко

«Что касается прочих угроз, то они поступают в любом виде: их передают через кого-то, пересылают в социальные сети, вы можете это прочитать в комментариях… Там (в соцсетях) вы можете увидеть конкретных людей, которые угрожают меня убить, и так далее… И это все не заканчивается», — сказала она на пресс-конференции в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марченко заявила, что сотрудники СБУ собираются пытать или уже пытают украинского политика Виктора Медведчука.

Читайте также: Жена Медведчука обвинила СБУ в пытках её мужа