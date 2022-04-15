15 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

С памятного знака городов-побратимов и городов-партнеров Одессы власти киевского режима намерены снять указатели городов России. Ростовчане в социальных сетях, высказывая своё мнение по этому поводу, посоветовали далеко таблички не убирать.

Всеволод Немов, , 16:01 — REGNUM С памятного знака городов-побратимов и городов-партнеров Одессы власти киевского режима намерены снять указатели городов России. Это Волгоград, Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Таганрог. Ростовчане в социальных сетях, высказывая своё мнение по этому поводу, посоветовали далеко таблички не убирать.

Одесса Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Снимут, обновят позолотой и обратно прикрепят», — уверен подписчик паблика «Это Ростов» в социальной сети «ВКонтакте» Alex A.

«Украину снимут с географической и политической карты планеты. Господи, какой только идиотизм им в голову не приходит. Мирные [люди] гибнут, а они таблички снимают…» — обратила внимание Ангелина А.

«Маразм крепчает», — высказалась Оксана Д.

«Ничего страшного. Русский солдат освободит и Одессу. И обратно повесим табличку Одесса — мама, Ростов-на-Дону — папа», — уверен Максим О.

«Снимайте, всё равно скоро Одесса будет Ростовской областью», — решил съязвить Андрей В.

«Как же мы теперь жить будем?» — иронично задала вопрос Вероника С.

«Маразматикам простительны подобные выходки», — прокомментировал Максим Б.

Франсиско де Гойя. Дворик сумасшедшего дома (фрагмент). 1794

«Скоро назад вешать придётся, далеко пусть не убирают», — посоветовала Оксана Р.

«Это самые страшные санкции», — смеётся Денис Ф.

«Отлично, ну снимут они, и что изменится?» — недоумевает Дарья Ф.

«Пусть потешат себя, скоро и до Одессы дойдём», — уверена Эльвира К.

«Бред полный. Русский город во власти оккупантов», — высказалась Светлана П.

ИА REGNUM напоминает, что Ростов-на-Дону и Одесса стали побратимами в 2009 году. Договор об установлении побратимских связей был подписан главами городов. Предполагалось, что основной упор в побратимских отношениях будет сделан на культурный, информационный и научный обмен между Ростовом-на-Дону и Одессой, а также на экономическое сотрудничество.