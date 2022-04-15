Магнитогорск, Челябинская область, 15 апреля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области три человека погибли в одной из квартир. Об этом пишут СМИ.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Инцидент произошёл в Орджоникидзевском районе города. Как сообщает областное управление СКР, погибшим мужчинам от 30 до 35 лет. Дверь была заперта изнутри. Внешних признаков насильственной смерти нет.

По предварительным данным, они могли погибнуть из-за передозировки наркотиков. По факту произошедшего проводится проверка.