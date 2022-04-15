Москва, 15 апреля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Тем самозанятым гражданам РФ, которые работали через ныне заблокированные социальные сети нужны кредитные ресурсы для того, чтобы перейти на новые платформы. Об этом корреспонденту ИА REGNUMM 15 апреля заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей Приморского края Марина Шемилина.

Самозанятый

«Тема займов становится крайне актуальной и имеет два вектора, — рассказала она. — С одной стороны, объявлены кредитные каникулы, но сумма по ним до 300 тыс. рублей. Это очень мало. У предпринимателей суммы кредитов гораздо выше, для них нужно увеличить и поднять эту планку. Ведь каникулы предоставляются для того, чтобы люди могли переориентироваться, выстроить новую логистику — здесь вообще не должно быть ограничений по сумме. Кроме того, огромная категория тех, кто пользуется всеми видами займов — это самозанятые».

Как отметила Шемилина, этот вид бизнеса появился два года назад и оказался очень востребованным в пандемическом 2020 году и в постпандемическом 2021 году.

«Многие из самозанятых развернули бизнес через социальные сети, которые сейчас попали под ограничения. Судя по обращениям к бизнес-защитникам, доходы этих людей сейчас упали на 80%, – сказала она. – Чтобы перейти на другую платформу, наработать клиентуру, аудиторию, им нужно время и… кредитные ресурсы! И тоже не в размере 300 тыс. рублей. Поэтому одни берут займы в банках на неотложные нужды, другим нужно спасать бизнес. Вполне закономерно и логично, что объемы займов будут расти, к ним будут прибегать все те, у кого есть возможность, необходимость или основания воспользоваться таким финансовым инструментом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что Центральный банк РФ не допустит серьёзного роста закредитованности населения.