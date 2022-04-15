Пенза, , 14:20 — REGNUM Проект нового флага утвердили депутаты Законодательного Собрания Пензенской области 15 апреля. Также на рассмотрение парламентариям представили законопроекты «О символах власти губернатора Пензенской области», «О гербе Пензенской области» и «О гимне Пензенской области», сообщает пресс-служба Законодательного Собрания.

В Пензенской области утвердили новый флаг Pnzreg. ru

Новый флаг представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее их двух вертикальных полос желтого и зеленого цвета. В центре желтой полосы расположен многоцветный вариант полного герба Пензенской области. Прежний вариант с символическим изображением Спаса Нерукотворного существует с 2002 года. Примечательно, что за 20 лет из-за явных несоответствий правилам его так и не внесли в государственный геральдический регистр РФ. Изображение Спаса Нерукотворного сохранится только на флаге губернатора.

Герб предлагается использовать в трех вариантах: полного герба, коронованного щита и гербового щита (малого герба). На макете имеется три золотых снопа, перевитых червлеными лентами на щите зеленого цвета, увенчанного золотой российской императорской короной и окруженного лентой ордена Ленина.

Текст и звучание гимна остаются в неизменном виде (стихи Ксении Сурской, музыка Виктора Огарева).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области обязательным органом публичной власти признается высшее должностное лицо региона.

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