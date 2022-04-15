Переход на оплату за газ в рублях в странах ЕАЭС логичен — эксперт
Москва, 15 апреля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Армения, как и прочие страны ЕАЭС, является отдельной историей. Во взаиморасчётах таких стран с Россией переход на рубли или иные национальные валюты логичен, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Газ
«Переход на рубли неизбежно будет усиливаться — это одна из текущих стратегических задач.
При этом та же Армения получает российский газ по фиксированной цене, имеющей привязку к доллару.
В связи с этим какие-либо изменения в расчётах между РФ и Арменией влияния на рынок не окажут», — считает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, Армения оплачивает российский газ в рублях, сообщил министр экономики страны Ваган Керобян.
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