Москва, 15 апреля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Армения, как и прочие страны ЕАЭС, является отдельной историей. Во взаиморасчётах таких стран с Россией переход на рубли или иные национальные валюты логичен, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Переход на рубли неизбежно будет усиливаться — это одна из текущих стратегических задач.

При этом та же Армения получает российский газ по фиксированной цене, имеющей привязку к доллару.

В связи с этим какие-либо изменения в расчётах между РФ и Арменией влияния на рынок не окажут», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Армения оплачивает российский газ в рублях, сообщил министр экономики страны Ваган Керобян.

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