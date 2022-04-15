Брянск, 15 апреля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Колонну с гуманитарной помощью для жителей Донбасса проводили 15 апреля с центральной площади в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Пресс-служба Брянской городской администрации Помощь от Брянской области

В распределительный пункт Ростовской области направили девять грузовиков. Автомобили везут более 120 тонн товаров первой необходимости: продовольствие, одежда, лекарства, строительные материалы, книги.

Сопровождать колонну до места назначения будут глава города Марина Дбар и руководитель регионального исполкома «Единой России» Андрей Сотников.