Москва, 15 апреля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Полного импортозамещения в промышленном производстве России не прослеживается, а процесс перестройки производства займет не менее двух-трех лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал высказывание первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, который сказал о просадке экономики из-за логистических ограничений, а также о том, что в промышленности и торговле снижение объемов производства составило порядка 11%, в других секторах — 9−10%.

Lustra-gus.ru Импортозамещение

«Я бы не связывал так показатели объема производства и торговых оборотов. Эти характеристики лишь частью взаимозависимы, – сказал Чеглов. — Объемы российского производства продолжат снижаться на фоне ухода или приостановки деятельности части производств, принадлежащих зарубежным собственникам и инвесторам. Негативное влияние продолжит оказывать недостаток импортных сырья и комплектующих. Тем более в условиях, когда полного импортозамещения в промышленном производстве не прослеживается. И процесс перестройки производства займет не менее двух-трех лет».

Но, как полагает Чеглов, оживления российского производства можно ожидать уже к концу 2022 года после перестройки цепочек поставки.

«При слаженной работе правительства и бизнеса это возможно. Что касается торгового баланса, то здесь мы завязаны не только на российское производство, но и на импорт, – отметил Чеглов. — Последний находится под санкциями, но его можно и нужно переориентировать на дружественные страны. И это правительство и бизнес уже делают. Рост импорта и экспорта в отношении Китая и Турции уже ощутим, но потери в обороте со странами Евросоюза и США он пока не перекрывает».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Белоусов заявил, что просадка в экономике РФ уже началась, хотя она пока практически не затронула рынка труда.