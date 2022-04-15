Джакарта, 15 апреля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 922 случая заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 15 апреля в Индонезии выявили 6 038 664 случая заражения коронавирусом.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 2275 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 5 820 179 человек.

В период с 14 по 15 апреля от COVID-19 в Индонезии умерли 26 человек. Всего эпидемия унесла жизни 155 820 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что количество случаев заражения штаммом «Омикрон» в стране превысило 10 055 случаев.