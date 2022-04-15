* запрещённая в России организация

Париж, , 14:10 — REGNUM Лидеры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане разделились во мнениях относительно того, открывать или нет школы для девочек. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс».

Талибы (запрещенная в РФ организация) isafmedia

Высокопоставленный член «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил изданию, что приказ о закрытии школ для девочек был отдан их лидером. Он назвал последствия этого решения разрушительными для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Франс Пресс» добавляет, что спор об образовании девочек разделил «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на два крыла: умеренное (так называемое «городское») и ультраконсервативное. По данным агентства, запрет девочкам посещать школы ещё более изолировал «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от мирового сообщества и перерезал оказание международной помощи.

Министерство образования правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляет, что ожидает решения муллы Хайбатуллы, лидера группы, по открытию школ для девочек.

Азиз Ахмад Руйан, представитель министерства, сказал, что, хотя была проведена большая работа над планом открытия школ для девочек, они должны получить разрешение лидера движения посещать школы девочками старше шестого класса. Он добавил, что целью плана талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является «соблюдение принципов ислама и следование афганской культуре» в отношении образования девочек.

В статье также говорится, что ультрарадикальные муллы Кандагара, которые были отстранены от принятия решений, прибегли к запрету на образование девочек, чтобы вернуться к власти.

Абдул Хаким Шари, главный судья талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Халид Ханафи, министр по поощрению добродетели и предотвращению порока, и ряд других южных мулл упоминаются в отчёте в качестве основных препятствий для посещения девочками школ.