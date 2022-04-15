Уфа, , 14:12 — REGNUM 25 человек эвакуировали из жилого дома в Уфе во время пожара на балконе одной из квартир. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Окно в квартире, где произошел пожар, треснуло Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что днем 15 апреля спасатели Уфы получили информацию о пожаре в доме по ул. Коммунистическая.

Прибыв на место, они установили, что горение происходит на балконе одной из квартир на девятом этаже 12 этажного жилого дома.

«Предварительно из дома эвакуировано 25 человек, из них три ребенка», — сообщает пресс-служба.

Сведения о пострадавших уточняются.

Огнеборцы быстро справились с возгоранием на площади три квадратных метра. Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего.