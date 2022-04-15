Уфа, 15 апреля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. 25 человек эвакуировали из жилого дома в Уфе во время пожара на балконе одной из квартир. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Окно в квартире, где произошел пожар, треснуло

Сообщается, что днем 15 апреля спасатели Уфы получили информацию о пожаре в доме по ул. Коммунистическая.

Прибыв на место, они установили, что горение происходит на балконе одной из квартир на девятом этаже 12 этажного жилого дома.

«Предварительно из дома эвакуировано 25 человек, из них три ребенка», — сообщает пресс-служба.

Сведения о пострадавших уточняются.

Огнеборцы быстро справились с возгоранием на площади три квадратных метра. Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего.