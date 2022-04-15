Москва, , 14:09 — REGNUM Начало оплаты поставок российского газа Арменией в рублях означает уменьшение использования американского доллара во взаимных расчетах стран ЕАЭС и начало интенсивного применения национальных валют в процессе товарооборота, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

«В настоящее время в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС) входят пять стран; Российская Федерация, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения. Договор о союзе вступил в силу 1 января 2015 года. В 2018 году статус государства-наблюдателя получила Молдавия, в 2020-м — Узбекистан и Куба.

Страны ЕАЭС практикуют взаимные расчеты не в долларах США, а по взаимной договоренности сторон. в национальной валюте страны контрагента договора Так, если ранее доля российского рубля при торговле со странами ЕАЭС не превышала двух третей, то к 2020 году выросла до 74%. Россия наиболее часто использует рубли для оплаты 82% торгового оборота с Белоруссией, 63% — с Казахстаном и 58% — с Киргизией. На втором месте расчеты в долларах США-порядка 18%.

На третьем месте — евро- менее 10%. На фоне осуществления специальной военной операции на Украине и введенных в связи с этим санкционных пакетов Россия предложила отказаться от расчетов в долларах за поставку природного газа с недружественными странами и перейти на их оплату в российских рублях.

Можно допустить, что вслед за Россией страны ЕАЭС так же могут отказаться от использования доллара за поставляемые товары и услуги в рамках ЕАЭС. В настоящее время согласие об оплате поставляемого российского газа в рублях в соответствии с объемами, ценам, принципами ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах выразили Австрия, Венгрия, Молдавия. Что касается Армении, то действующий контракт ПАО «Газпром» на поставку газа позволяет платить за газ в рублях, и эта возможность теперь используется.

Это не означает полного отказа от американского доллара в расчетах, однако с учетом последних событий ставит под вопрос целесообразность его дальнейшего использования. В этой связи поднимаются вопросы создания новой бездолларовой валютной системы стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Нововведения уже позволили поднять уровень надежности и предсказуемости проведения взаимных расчетов со всеми контрагентами по расчетам за природный газ, поставляемый из России.

Торговля за рубль внутри ЕАЭС будет расти как в проценте использования рубля, так и в объемах. Как следствие, будет укрепляться и российская валюта. Это совсем не то, на что рассчитывали недружественные страны, во главе с США, надеявшиеся обвалить рубль до 200 рублей за доллар.

Конечно, основным торговым партнером России до начала введения санкционных пакетов являлись страны Евросоюза. В 2021 году на него приходилось 38,3% российского экспорта и 32% импорта.

В этой связи в современных обстоятельствах необходимо увеличивать роль национальной валюты во внешней торговле со странами, сохраняющими нейтралитет и не поддерживающими антироссийские санкции.

Это в первую очередь Китай, Индия и страны Ближнего востока. страны Ближнего Востока. Такая стратегия укрепит курс рубля и позволит России создать конкурентную, минимально зависимую от американского доллара экономику», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации министра экономики Армении Вагана Керобяна, страна начала расплачиваться за российский газ в рублях.

Читайте также: Армения начала платить за российский газ в рублях