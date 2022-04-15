Таллин, 15 апреля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В четверг, 14 апреля, в Таллине на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию короткую программу представили мужчины. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

Фигурное катание

В отсутствии отстраненных от соревнований российских спортсменов на первые роли вышли те, кто не считался фаворитами. Так, представляющий США Илья Малинин набрал в сумме 88,99 очков, этого хватило для первого места. Уэсли Чиу (81,59) из Канады стал вторым, а третьим — представитель Эстонии Михаил Селевко (81,26).

Неудачно выступил один из фаворитов — японец Као Миура (60,03), которой перед произвольной программой находится лишь на 20-м месте.

Эстонию в мужском одиночном катании представляют два фигуриста: занявший 15-е место на взрослом чемпионате мира Михаил Селевко и победитель юношеского олимпийского фестиваля, обладатель 14-го места на чемпионате Европы Арлет Леванди. Леванди получил 65,31 балла и оказался на 14-й позиции.

В произвольную программу попали 24 лучших юниора-фигуриста мира. Всего в мужском одиночном катании на лед вышли 33 спортсмена.

Произвольную программу фигуристы представят в субботу, 16 апреля.