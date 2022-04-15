Москва, , 14:11 — REGNUM Россия не оставит без ответа решение Северной Македонии выслать шестерых российских дипломатов. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 15 апреля.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Россия даст соответствующий ответ», — сказала Захарова РИА Новости.

Ранее в МИД Северной Македонии вызвали посла России Сергея Баздникина. Его уведомили о том, что шесть сотрудников посольства РФ объявлены персонами нон грата. Дипломаты должны покинуть страну в течение пяти дней.

Как сообщало ИА REGNUM, Захарова предупредила также, что расширение НАТО за счёт Швеции и Финляндии угрожает стабильности на севере Европы.

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