Москва, 15 апреля, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Россия не оставит без ответа решение Северной Македонии выслать шестерых российских дипломатов. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 15 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Россия даст соответствующий ответ», — сказала Захарова РИА Новости.

Ранее в МИД Северной Македонии вызвали посла России Сергея Баздникина. Его уведомили о том, что шесть сотрудников посольства РФ объявлены персонами нон грата. Дипломаты должны покинуть страну в течение пяти дней.

Как сообщало ИА REGNUM, Захарова предупредила также, что расширение НАТО за счёт Швеции и Финляндии угрожает стабильности на севере Европы.

Читайте также: В МИД РФ предупредили о последствиях расширения НАТО в Скандинавии