Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, 15 апреля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. На юге Таймырского муниципального района Красноярского края ночью 16 апреля ожидается очень сильный южный ветер с порывами 15-20 м/с. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском УГМС.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Метель

Местами порывы ветра будут достигать 22-27 м/с. Также прогнозируется метель.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии с 15 по 17 апреля ожидается до +25 °С.

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