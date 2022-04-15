Минск, 15 апреля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Свои поздравления белорусским верующим иудейской конфессии с праздником Песах направил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Текст поздравления 15 апреля приводит пресс-служба белорусского лидера.

President.gov.by Александр Лукашенко

Как отметил Лукашенко, праздник Песах уходит корнями в глубокую древность, символизируя духовное освобождение и являясь для еврейского народа связующим звеном между прошлым, настоящим и будущим.

Также он напомнил, что несколько тысячелетий назад еврейский народ преодолел все невзгоды, обрел свою землю и до сих пор хранит верность нравственным ценностям и традициям своих предков.

«История и культура евреев многие века неразрывно связаны с Беларусью. И сегодня еврейская община в составе многонациональной и многоконфессиональной белорусской семьи вносит значительный вклад в развитие межрелигиозного диалога, поддержание атмосферы взаимопонимания и толерантности в нашей стране», — говорится в поздравлении.

Кроме того, белорусский лидер пожелал, чтобы это праздник принес в каждый дом мир и благоденствие, согрел сердца любовью и теплом семейного очага.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что белорусские военные сбили на границе республики квадрокоптер, запущенный со стороны Литвы.