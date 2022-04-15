Белград, , 14:08 — REGNUM Россия решительно осуждает действия западных стран, которые эксплуатируют стремление Белграда присоединиться к ЕС для того, чтобы шантажировать Сербию и заставить ее присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко 15 апреля в интервью сербскому изданию Kurir.

Александр Аркадьевич Боцан-Харченко Ambasadarusije.rsru

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«Требования присоединиться к антироссийским ограничениям подтверждают, что Брюсселю нужны не равноправные партнеры, а в безвольные марионетки. Мы уверены, что Сербия это осознает, и что она и впредь будет руководствоваться базовыми национальными интересами. Невозможно представить, что сербский народ со своим непоколебимым духом и традициями защиты своей самостоятельности и достоинства, мог бы довольствоваться таким оскорбительным положением и ничтожной ролью в Европе», — заявил Боцан-Харченко.

Напомним, что Брюссель требует от Сербии как кандидата на вступление в ЕС согласовать свою внешнюю политику с политикой Брюссель и присоединиться к антироссийским санкциям. Пока что Сербия — единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России.