Махачкала, 15 апреля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Еще двое российских военнослужащих из Дагестана удостоены государственных наград за свои ратные подвиги в ходе исполнения воинского долга во время специальной операции на Украине. Орденами Мужества награждены майор Руслан Мансуров и капитан Ухумали Гусейнов. Об этом 15 апреля сообщил глава республики Сергей Меликов.

Telegram-канал главы Дагестана Сергея Меликова Военные из Дагестана, награжденные орденами Мужества

Поздравляя героев с заслуженными высокими наградами, он рассказал о их подвигах. Так, Руслан Мансуров вместе со своей батальонно-тактической группой вступил в бой с превосходящими силами противника и одержал «уверенную победу, не потеряв ни одного военнослужащего». Ухумали Гусейнов нанес существенный урон противнику, командуя танковой ротой, и удерживая критически важный участок.

«Оба наших парня удостоены высокой государственной награды — ордена Мужества! Молодцы, ребята! Гордимся! Родные вам Хунзахский и Гумбетовский районы, весь Дагестан сегодня с вами», — написал Меликов в своем Telegram-канале.

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