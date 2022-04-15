Уфа, , 14:08 — REGNUM Песни военных лет в их оригинальном исполнении прозвучат во время шествия «Бессмертного полка» в Уфе. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.

Бессмертный полк Георгий Лисицкий © ИА REGNUM

Сообщается, что в этом году в Уфе шествие «Бессмертного полка» планируется провести 9 мая с 10:00 до 13:00 часов на проспекте Октября после торжественного прохождения военнослужащих. Колонна будет следовать от перекрестка с улицей имени Города Галле до перекрестка с улицей Кольской.

«Что касается музыкального сопровождения акции, отмечено, что в репертуаре, согласно рекомендациям, песни военных лет в их оригинальном исполнении», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2020 и 2021 годах эта акция проходила в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений.