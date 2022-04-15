Тбилиси, 15 апреля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Правительство Грузии приняло решение обнародовать опросник, переданный стране Европейским союзом.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Планируется, что в ближайшие дни документ будет опубликован. Опросный лист позволяет Грузии начать дискуссию о начале переговоров по вступлению в Европейский союз.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с предложением факультативно преподавать в школах мингрельский и сванский языки.