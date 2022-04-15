Бухарест, , 14:03 — REGNUM Подвесной мост через реку Дунай, который соединит два крупнейших региона Румынии, будет сдан в эксплуатацию к 1 декабря нынешнего года. Об этом 15 апреля со ссылкой на заявление румынского премьер-министра Николае Чукэ сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Дунай Aldenn

По словам Чукэ, новый объект продемонстрирует начало очередной эпохи современного развития Румынии.

«Это – единственный подвесной мост в нашей стране, но уже в ближайшее время мы будем активно использовать подобные технологии», — отметил, в частности, он.

Напомним, тендер на строительство этого моста — крупнейшего инфраструктурного проекта в Румынии за последние тридцать лет, был выигран в январе 2018 года совместной итало-японской компанией. Сооружение длиной в 1974 метра обеспечит бесперебойное автомобильное сообщение между уездами Брэила и Тулча на юго-востоке страны.