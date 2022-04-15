Воронеж, 15 апреля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Массовая рассылка сообщений с несоответствующий действительности информацией от имени МЧС зафиксирована в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по региону 15 апреля.

Фейк

В ведомстве подчеркнули, что и голосовая рассылка, и смс-сообщения содержат фейковые сведения.

«Вся информация, распространяемая МЧС России дублируется на официальных ресурсах и предоставляется журналистам. Кроме того, проверить достоверность полученной информации можно по телефону доверия Главного управления (277-99-00) или 112. Просим доверять только официальной информации!» — сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным СМИ, речь идёт о сообщениях, в которых говорится якобы о готовности «к эвакуации». Отметим, что ранее такие сообщения получили жители Белгородской области, они также являлись фейковыми.