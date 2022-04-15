Барнаул, 15 апреля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае улучшается. По состоянию на 15 апреля 2022 года за сутки выявлено 162 новых носителя (на семь меньше, чем сутками ранее). Число тестирований сократилось с 10 204 до 9364 (на 840 меньше, чем сутками ранее).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ повышается: 31 712 (+37 за сутки) и 214 617 (+149 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 119 (-2 за сутки). Из них 48 подключены к аппаратам ИВЛ (-6 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 10 132 человек, причём вновь семеро из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 459 жителей края (-3 за сутки).

Кроме этого, 47 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-3 за сутки).

Заболеваемость среди детей увеличилось: всего на Алтае выявлено уже 40 305 зараженных коронавирусом (+26 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 264 595 человек, выздоровел 251 601 человек (+715 за сутки).

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