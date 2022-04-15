Архангельск, 15 апреля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Архангельская область отметит День Победы в очном формате. Праздничные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах, сообщает региональное правительство.

Dvinanews.ru Репетиция парада Победы в Архангельске

«День Победы мы должны провести достойно, на высоком уровне, поэтому считаю, что подготовку к празднику главам муниципальных образований необходимо возглавить лично, — заявил заместитель главы правительства региона Иван Дементьев. — Важнейшим мероприятием празднования 9 Мая станет всероссийская акция «Бессмертный полк».

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области раздадут десять тысяч георгиевских лент.