Курск, , 14:00 — REGNUM В Курске нарушитель природоохранного законодательства, организовавший в 2019 году несанкционированную свалку на границе садового товарищества «Лесок» рядом с дорогой Курск – Искра, проведёт рекультивацию участка за свой счёт. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Свалка Иван Шилов © ИА REGNUM

Инспекторы областного комитета природных ресурсов обнаружили там отходы производства в виде грунта, лома гипсокартона, кирпичной кладки, бетона и прочего строительного мусора, который относится к 4-му и 5-му классу опасности. Ущерб, нанесенный окружающей среде, составил 25 млн 774 тыс. рублей.

В региональном комитете природных ресурсов избрали способ возмещения вреда путем рекультивации земельного участка. Суд обязал нарушителя разработать проект и в соответствии с ним провести рекультивацию земельного участка. Собственник пытался обжаловать решение, но апелляционная инстанция оставила его без изменения. Решение о возмещении ущерба путем рекультивации земельного участка вступило в законную силу.