Москва, , 14:00 — REGNUM В Европе продолжается антироссийская вакханалия. Не имея возможности отказаться от поставок газа и нефти из России, Евросоюз пытается обойтись без российского угля, поскольку как такового, дефицита данного энергоносителя на мировом рынке нет. «Флагманом» в этой кампании в очередной раз выступила Польша, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Однако шляхта, в своем политическом угаре, отнюдь не является бескорыстным поборником «демократических ценностей». Эта страна не только импортер, но и экспортер угля. Собственная угледобыча находится на достаточно высоком уровне.

Прекращая же транзит через свою территорию, и призывая другие страны к более активному отказу от поставок любых энергоносителей из России, поляки стремятся извлечь максимальную выгоду из сложившейся рыночной конъюнктуры.

По сути, используя методы недобросовестной конкуренции, Польша пытается убрать с европейского рынка относительно недорогой российский уголь и совсем дешевый (по нынешним меркам) газ.

Взамен, поляки охотно продадут своим хорошим партнерам по Евросоюзу и продукцию собственной угольной отрасли, и австралийский уголь, и СПГ со своего терминала в Свиноустье. Все это, разумеется, по «заоблачным» ценам.

Собственно говоря, отказ Европы от российского угля – это процесс, который идет достаточно давно. В структуре же нашего экспорта данного энергоносителя, Старый Свет занимает, порядка, 20%.

С макроэкономической точки зрения, потеря даже всего европейского рынка (не говоря уже о Польше) абсолютно некритична для торгового баланса России. Это незначительная доля от всех экспортных поступлений нашего бюджета.

Учитывая общий спрос в мире на уголь заключить новые контракты с Китаем или Индией несложно. Другое дело, что серьезным ограничителем выступает логистика. Железнодорожный транспорт в восточном направлении работает на предел нагрузок, и никто не будет создавать особые условия для угледобытчиков.

В общем-то, Индия готова платить даже за поставки по маршруту в обход мыса Доброй Надежды. Санкции против нашего морского транспорта, обходятся посредством использования «флагов открытой регистрации».

Но следует учитывать, что возможности Мурманского порта не безграничны. Конечно, транспортная инфраструктура приоритетного дальневосточного направления будет совершенствоваться. Однако перспективы существенного наращивания угольного экспорта выглядят сомнительными.

Спрос на энергетический уголь (а это 90% наших запасов) пока остается высоким, но его доля в энергобалансах экономически развитых стран падает. Это относится и к Индии, и к Китаю.

Так что, сокращение экспорта и снижение добычи угля – это объективный процесс, который, между тем, не несет значимой экономической угрозы для России», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Польши Анджей Дуда подписал указ, вводящий эмбарго на поставки угля и каменного кокса из России и Белоруссии.

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