Гавана, 15 апреля 2022, 14:00 — REGNUM Куба заняла 10-е место среди 51 страны и территории Северной и Южной Америки по общему количеству введенных доз вакцины от COVID-19. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на рейтинг Панамериканской организации здравоохранения.
Куба с населением более 35 миллионов человек следует за США, Бразилией, Мексикой, Аргентиной, Колумбией, Канадой, Перу, Чили и Венесуэлой, а по показателю полного графика вакцинации на 100 человек впереди только Пуэрто-Рико, Каймановы острова и Чили.
Также в последнем показателе в первую десятку входят Уругвай, Канада, остров Саба, Аргентина, Перу и остров Бонайре.