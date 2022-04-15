Гавана, 15 апреля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Куба заняла 10-е место среди 51 страны и территории Северной и Южной Америки по общему количеству введенных доз вакцины от COVID-19. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на рейтинг Панамериканской организации здравоохранения.

Вакцинация против коронавируса на Кубе. (сс) Cubadebate

Куба с населением более 35 миллионов человек следует за США, Бразилией, Мексикой, Аргентиной, Колумбией, Канадой, Перу, Чили и Венесуэлой, а по показателю полного графика вакцинации на 100 человек впереди только Пуэрто-Рико, Каймановы острова и Чили.

Также в последнем показателе в первую десятку входят Уругвай, Канада, остров Саба, Аргентина, Перу и остров Бонайре.