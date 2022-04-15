Псков, 15 апреля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Из-за улучшения эпидемической обстановки в Псковской области отменяют некоторые антиковидные ограничения. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе администрации региона.

Герб Псковской области

Так, часть смягченных ограничений касается работы организаций общественного питания. Теперь кафе, рестораны и бары могут работать и в ночное время, с 00:00 до 6:00. Вместе с тем сотрудники должны продолжить измерять температуру у посетителей.

«Об этом давно просили наши предприниматели, представители ресторанного бизнеса, и сейчас такая возможность у нас появилась. С удовольствием это делаем», — сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Эпидобстановка в регионе пока не позволяет отменить все ограничения. Как отметил Ведерников, новая волна коронавируса может прийти через 4-5 недель. На этот период администрация решила ослабить режим.

Для поддержания кампании по вакцинации населения жители старше 60 лет, которые сделают прививку от коронавируса с 15 апреля по 8 мая, получат разовую выплату в размере одной тысячи рублей.

Отметим, что в Псковской области до сих пор находятся под запретом дискотеки, пока не могут работать ночные клубы и кальянные. Местные жители должны использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах.