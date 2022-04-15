15 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 16:03 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что российский валютный рынок надо подготовить к значительному росту доли расчётов в национальных валютах и обеспечить возможность обмена в необходимом объёме любых иностранных купюр на российские рубли, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 15 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Тихо, очень медленно, но мы идём к цели. Правильно всё делаем. Путин — красавчик!» — пишет Иосиф А.

Многие пользователи полностью поддержали поручения российского президента относительно подготовки к переходу российского рынка к значительному росту доли расчётов в национальных валютах.

«Всё верно делает Путин. Пора скидывать мировое ярмо доллара!» — призывает Ольга Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что в таком случае наша страна сбрасывает с себя оковы американской финансовой системы.

«Это будет означать, что мы больше не зависим от доллара и евро! А значит, цены в магазинах будут не привязаны к иностранным валютам, как это было ранее. Сейчас цена будет формироваться исключительно так, как она должна формироваться. И сразу будет видно, какой барыга попутал берега и необоснованно завысил ценник», — подметила Елена Ф.

Часть людей считает, что с подобными решениями российские власти затянули.

«Это надо было сделать давно. А так я очень рад, это отличная новость! Важность понимания использования национальной валюты — это ставка на выживание России», — считает Сурен М.

Банк России Goverment.ru

«У меня только один вопрос: а раньше нельзя было так сделать? Почему сначала только газ был за рубли? Давайте все ресурсы — и нефть, и зерно! Всё в рубли переводить! А если будут не согласны — отключаем / прекращаем поставки!» — требует Александр Д.

Ряд пользователей указывает на то, что теперь пойти на этот смелый шаг России легче, потому что Запад себя полностью дискредитировал.

«Поскольку часть активов ЦБ России арестовали, то американскую финансовую модель Россия имеет право больше не соблюдать. Я полагаю, Путин даже рад был тому факту, что Запад выставил себя в качестве вора. Теперь у нас руки развязаны, делаем, что хотим и как хотим», — указывает Дионис З.

«За рубли должны продаваться, прежде всего, товары, без которых Западу будет сложно существовать: газ, нефть, зерно и т.д. Товары, без которых они не смогут длить работу своих производств: уран, титан, алюминий, редкоземельные металлы. А некоторые товары из этого перечня им и вовсе поставляться не должны. Пусть у них начнется коллапс в производственных отраслях, а мы запасёмся попкорном и будем наблюдать», — написала Евгения Я.

Нашлись и те, кто отмечает, что хотели бы видеть более жёсткие и прямолинейные условия, которые Россия ставит перед покупателями из недружественных стран.

«Будет так же, как подготовили продажу газа за рубли, когда Европа платит в евро? Не стоит ли делать более прозрачные схемы, без каких-то хитрых и замудрённых схем?» — интересуется Александр Г.

Напомним, 14 апреля президент России Владимир Путин заявил на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе о том, что российский валютный рынок надо подготовить к значительному росту доли расчётов в национальных валютах. Глава государства подчеркнул, что необходимо сделать так, чтобы «любую иностранную валюту можно было свободно и в необходимом объёме обменять на российские рубли».